Таку інформацію оприлюднило Міністерство оборони Південної Кореї. У відомстві підтвердили, що сенсацію створив саме перебіжчик з КНДР.

До теми Рідкісний випадок: чоловік втік з Південної Кореї до КНДР

Військові вивчили відео з камер спостереження

Військові Південної Кореї вивчили відео з камер спостереження і з'ясували, що цей самий чоловік – при тому у цьому самому одязі – перетинав кордон у зворотному напрямку у листопаді 2020 року.

У Південній Кореї з цього часу 30-річний чоловік працював прибиральником. У КНДР він був гімнастом, чому вирішив повернутись – наразі невідомо.

Південна Корея надіслала лист з проханням захистити втікача

Представники Сеула надіслали лист в Пхеньян з проханням захистити втікача. Проте яка доля чекала чоловіка на батьківщині – не повідомили.

Що відомо про незаконний перетин кордону:

Втечу чоловіка зафіксували прикордонні камери з тепловізорами 1 січня.

Саме тоді він видерся через паркан з колючого дроту, проте охоронець його не помітив.

Зазвичай, кордон перетинають навпаки: жителі КНДР вирушають у Південну Корею задля пошуків кращої долі.

У КНДР зараз діє наказ для прикордонників стріляти в кожного, хто наближається до кордону.

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