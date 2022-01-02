Інцидент викликав справжній резонанс, адже зазвичай люди тікають від тоталітарного режиму у КНДР.

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Як зазначається, спеціальне обладнання відстежило присутність людини у демілітаризованій зоні ввечері 1 січня. Для її затримання направили військових.

Ми підтвердили, що ця особа перетнула кордон військової лінії розмежування близько 22:40 і втекла на північ, – мовиться у повідомленні.

У комітеті не можуть підтвердити, чи жива людина, але надіслали повідомлення на північ через військову "гарячу лінію" з проханням про захист.

Зверніть увагу! З липня 2020 року у КНДР діє наказ, згідно з яким військові мають право стріляти на ураження у кожного, хто наближається до кордонів країни. До цього кроку влада Північної Кореї вдалася, аби запобігти проникненню коронавірусу COVID-19 на свою територію.

Що цьому передувало

Наприкінці грудня 2021 року міністерство об'єднання Південної Кореї закликало владу КНДР розпочати 2022 рік з відновлення діалогу та співпраці. 27 липня 2021 року адміністрація президента Південної Кореї оголосила про відновлення транскордонної "гарячої лінії" з комуністичною Північною Кореєю.

У червні 2020 року Північна Корея в односторонньому порядку перервала всі канали зв'язку між урядами та військовими обох країн. КНДР критикувала уряд в Сеулі за невжиття заходів проти активістів та північнокорейських біженців, які запускали на кордоні в Північну Корею листівки з критикою керівництва КНДР.

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