Инцидент вызвал настоящий резонанс, ведь обычно люди бегут от тоталитарного режима в КНДР.

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Как отмечается, специальное оборудование отследило присутствие человека в демилитаризованной зоне вечером 1 января. Для его задержания направили военных.

Мы подтвердили, что это лицо пересекло границу военной линии разграничения около 22:40 и убежало на север,

– говорится в сообщении.

В комитете не могут подтвердить, жив ли человек, но прислали сообщение на север через военную "горячую линию" с просьбой о защите.

Обратите внимание! С июля 2020 года в КНДР действует приказ, согласно которому военные имеют право стрелять на поражение в каждого, кто приближается к границам страны. К этому шагу власти Северной Кореи прибегли, чтобы предотвратить проникновение коронавируса COVID-19 на свою территорию.

Что этому предшествовало

В конце декабря 2021 года министерство объединения Южной Кореи призвало власти КНДР начать 2022 год с возобновления диалога и сотрудничества. 27 июля 2021 года администрация президента Южной Кореи объявила о возобновлении трансграничной "горячей линии" с коммунистической Северной Кореей.

В июне 2020 года Северная Корея в одностороннем порядке прервала все каналы связи между правительствами и военными обеих стран. КНДР критиковала правительство в Сеуле за непринятие мер против активистов и северокорейских беженцев, которые запускали на границе в Северную Корею листовки с критикой руководства КНДР.

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