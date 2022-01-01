Про узгодження попереднього тексту договору повідомив міністр закордонних справ Південної Кореї Чон Ий Ен. За його інформацією, Вашингтон і Сеул фактично досягли угоди щодо проєкту. Водночас Чон Ий Ен деталей не уточнив.

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Ворожих дій щодо КНДР не планують

Натомість держсекретар США Ентоні Блінкен підкреслив, що Сполучені Штати не планують ворожих дій щодо КНДР. Блінкен зазначив, що Вашингтон готовий до зустрічі з представниками Сеула без попередніх умов.

Ми сподіваємося, що КНДР позитивно відреагує на нашу інформаційну підтримку,

– сказав Ентоні Блінкен.

До слова, Сеул вже заявив про готовність оголосити про припинення Корейської війни. Президент Південної Кореї Мун Чже Ін зазначав, що Північна та Південна Корея, США та Китай "в принципі" домовилися оголосити про офіційне припинення війни, однак перемовини тоді ще не розпочали.

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