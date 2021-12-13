Переговори не почались саме через вимоги КНДР. Про це заявив президент Південної Кореї Мун Чже Ін.

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Що вимагає Північна Корея

У вересні сестра північнокорейського лідера Кім Йо Чжон зазначила, що її країна може бути відкрита для переговорів, якщо США відмовляться від того, що вона назвала "ворожою політикою" проти них. КНДР висунула цю вимогу як попередню умову для обговорення.

Через це ми не можемо сісти для обговорення чи переговорів щодо декларації… ми сподіваємося, що переговори будуть розпочаті,

– сказав Мун Чже Ін.

Чому потрібна офіційна заява про закінчення війни

Як пишуть журналісти, президент Південної Кореї зробив взаємодію з сусідом наріжним каменем своєї каденції. Він був переконаний, що офіційна заява про закінчення війни спонукає КНДР відмовитися від ядерної зброї.

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