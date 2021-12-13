Переговоры не начались именно из-за требований КНДР. Об этом заявил президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин.

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Что требует Северная Корея

В сентябре сестра северокорейского лидера Ким Ё Чен отметила, что ее страна может быть открыта для переговоров, если США откажутся от того, что она назвала "враждебной политикой" против них. КНДР выдвинула это требование как предварительное условие для обсуждения.

Поэтому мы не можем сесть для обсуждения или переговоров касательно декларации… мы надеемся, что переговоры будут начаты,

– сказал Мун Чже Ин.

Почему нужно официальное заявление об окончании войны

Как пишут журналисты, президент Южной Кореи сделал взаимодействие с соседом краеугольным камнем своей каденции. Он был уверен, что официальное заявление об окончании войны побудит КНДР отказаться от ядерного оружия.

Корейская война: главное