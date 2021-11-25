На территории Северной Кореи кожаные тренчи стали популярными еще в 2019 году, когда глава КНДР появился в таком на телевидении. Тогда плащи из натуральной кожи мгновенно раскупили состоятельные граждане.

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Плащ стал "символом влияния"

Впоследствии в КНДР появились тренчи из искусственной кожи, которые стали доступны каждому. Сейчас полиция патрулирует улицы и конфисковывает соответствующую одежду у тех, кто хочет подражать Ким Чен Ыну.

В то же время оказалось, что дело не только в главе государства. Также во время последнего военного парада в кожаных куртках присутствовали высокопоставленные лица. Собеседник издания пояснил, что соответствующий тренч стал "символом влияния".

Полиция Северной Кореи конфискует подделки даже у продавцов. Одновременно жители страны недовольны решением.

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