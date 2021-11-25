На території Північної Кореї шкіряні тренчі стали популярними ще у 2019 році, коли глава КНДР з'явився в такому на телебаченні. Тоді плащі з натуральної шкіри миттєво розкупили заможні громадяни.
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Плащ став "символом впливу"
Згодом в КНДР з'явилися тренчі зі штучної шкіри, які стали доступні кожному. Наразі поліція патрулює вулиці та конфісковує відповідний одяг у тих, хто хоче наслідувати Кім Чен Ина.
Водночас виявилося, що річ не лише у главі держави. Також під час останнього військового параду у шкіряних куртках були присутні високопосадовці. Співрозмовник видання пояснив, що відповідний тренч став "символом впливу".
Поліція Північної Кореї конфіскує підробки навіть у продавців. Водночас мешканці країни незадоволені відповідним рішенням.
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Шокуючі закони КНДР: останні новини
- У травні 2021 року ЗМІ повідомили, що лідер Північної Кореї заборонив громадянам одягати вузькі та порвані джинси. Їх він вважає "загрозою для режиму".
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