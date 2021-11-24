Чоловіка мають розстріляти за те, що він продавав флешки з епізодами серіалу. Ба більше, сімох школярів засудили до ув'язнення через таку покупку.

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Школяр отримав довічне

Один з учнів, який купив флешку, отримав довічний термін. Іншим школярам присудили по 5 років каторги.

У навчальному закладі проводять обшуки. Daily Mail пише, що звільнили директора школи та класну керівницю. Їх можуть заслати на вугільні шахти.

Все почалося минулого тижня, коли учень середньої школи таємно купив флешку з південнокорейською драмою "Гра в кальмара" і подивився її з одним зі своїх найкращих друзів у класі,

– мовиться у повідомленні.

Чому такі жорстокі покарання

У січні 2021 року в КНДР прийняли закон "Про викорінення реакційної думки та культури". Він передбачає покарання у вигляді розстрілу за поширення, перегляд або зберігання фільмів або книг з "капіталістичних країн". У КНДР такими вважають Південну Корею та США.

У КНДР критикували серіал

Уряд Північної Кореї розкритикував серіал "Гра у кальмара", назвавши його прикладом "дикості в південнокорейському капіталістичному суспільстві". Говорили, що стрічка відображає нерівність, де сильні експлуатують слабких.