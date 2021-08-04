О преступлении полицейским сообщил 27-летний житель Конотопа. Он поймал изобретательного злоумышленника "на горячем".

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Злоумышленника поймали на угоне велосипеда

Мужчина рассказал правоохранителям, что находясь на работе, заметил, как неизвестный на велосипеде подъехал к его велосипеду, пересел на него и поехал прочь. Оставив свой старенький велосипед.

Тогда он с другом бросился догонять вора. Тот бросил угнанный транспорт и начал убегать. После этого потерпевший обратился в полицию, чтобы установить и разыскать злоумышленника.

Мужчину подозревают в ряде краж

Полицейские установили личность злоумышленника. Им оказался 23-летний конотопчанин.

Мужчина причастен ко многим мелким кражам из продуктовых магазинов и супермаркетов. Злоумышленник надеялся, что из-за небольшой суммы ущерба в полицию никто обращаться не будет. Он даже участвовал в кражах из благотворительных ящиков.

Поняв, что правоохранители заинтересовались им, злоумышленник начал прибегать к методам конспирации. Сначала поджег свой дом, тогда распространил слухи о том, что уехал на заработки и постоянное проживание в другой регион.

Далее, чтобы избежать ответственности, он по несколько раз в день начал менять свою одежду, обувь, головные уборы и надевал медицинские маски. Иногда мужчина даже переодевался в женскую одежду.

Злоумышленника поймали

Но остаться незамеченным ему все же не удалось, правоохранители разоблачили и задержали мужчину.

В отношении него открыли уголовное производство по статье о грабеже. Сейчас продолжаются следственные действия.



Мужчину подозревают в ряде краж / Фото Нацполиции