Инцидент происходит в Ингулецком районе города. Местный житель закрылся в одном из домов и угрожает взорвать себя. Об этом сообщают местные телеграмм-каналы. 24 Канал.

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Среди вероятных причин такого поступка называют то, что у матери мужчины недавно сгорел дом. У сына нет денег, чтобы ее лечить.

Кроме того, отметили, что у мужчины, угрожающего взорвать себя гранатой, может быть арсенал боеприпасов. На месте инцидента работают правоохранители и взрывотехника.

Психологи ведут переговоры с мужем.

Мужчина пытался пронести гранату на судебное заседание

В Черновцах в марте мужчина пытался пронести гранату на судебное заседание. Подробности рассказали в полиции.

Он достал из кармана гранату и показал, что она у него есть. После переговоров с охраной, которая отказывалась его пускать, он вышел к арке возле входной двери в Апелляционный суд. Мы провели с ним переговоры, он добровольно отдал гранату и травматический пистолет,

– отметил начальник нацполиции области.

Впоследствии заявили, что действия мужчины квалифицируют по статье о незаконном обращении с оружием. Ему грозит до 8 лет лишения свободы.