Інцидент відбувається в Інгулецькому районі міста. Місцевий житель зачинився в одному з будинків й погрожує підірвати себе. Про це повідомляють місцеві телеграм-канали, інформує 24 Канал.
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Серед ймовірних причин такого вчинку називають те, що у матері чоловіка нещодавно згорів будинок. Наразі син не має грошей, аби її лікувати.
Окрім того, наголосили, що у чоловіка, який погрожує підірвати себе гранатою, може бути арсенал боєприпасів. На місці інциденту працюють правоохоронці та вибухотехніки.
Психологи ведуть переговори з чоловіком.
Чоловік намагався пронести гранату на судове засідання
У Чернівцях у березні чоловік намагався пронести гранату на судове засідання. Деталі розповіли у поліції.
Він дістав з кишені гранату і показав, що вона в нього є. Після перемовин з охороною, яка відмовлялася його пускати, він вийшов до арки, що біля вхідних дверей до Апеляційного суду. Ми провели з ним перемовини, він добровільно віддав гранату і травматичний пістолет,
– зазначив начальник нацполіції області.
Згодом заявили, що дії ії чоловіка кваліфікують за статтею про незаконне поводження зі зброєю. Йому загрожує до 8 років позбавлення волі.