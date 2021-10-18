Событие произошло 16 октября, около 22:15. Конфликт возник между четырьмя мужчинами в районе пересечения проспекта Центрального и улицы Фрунзе.

Посмотрите Въехали в грузовик: на Буковине в ДТП погибли два человека, среди них – спасатель

Драка переросла в резню

32-летний полицейский охраны находился вне службы. Он шел по улице с товарищем, потом возникла перепалка с двумя прохожими мужчинами. Словесный конфликт перерос в драку.

Сотрудник управления полиции охраны получил ножевые ранения спины и живота. Также у него ранения из оружия, предварительно, травматического действия. Его в тяжелом состоянии госпитализировали.

Нападавшим оказался 40-летний мужчина. Его на следующий день после драки задержали. Мужчина ранее имел судимости за имущественные преступления и хулиганство.

Нападавший задержан

Сейчас решают вопрос относительно сообщения ему о подозрении по части 2 статьи 15 частью 1 статьи 115 – Покушение на умышленное убийство. Нападавшему грозит до 15 лет за решеткой.

Обратите внимание! Недавно в Николаеве задержали мужчину, которого подозревают в покушении на бизнесмена Михаила Титова, известного по прозвищу "Мультик". Им оказался известный в криминальных кругах николаевец.