Подія сталась 16 жовтня, близько 22:15. Конфлікт виник між чотирма чоловіками в районі перетину проспекту Центрального та вулиці Фрунзе.

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Бійка переросла у різанину

32-річний поліцейський охорони перебував поза службою. Він йшов вулицею із товаришем, згодом виникла перепалка з двома перехожими чоловіками. Словесний конфлікт переріс у бійку.

Співробітник управління поліції охорони отримав ножові поранення спини та живота. Також у нього поранення зі зброї, попередньо, травматичної дії. Його у важкому стані шпиталізували.

Нападником виявився 40-річний чоловік. Його наступного дня після бійки затримали. Чоловік раніше мав судимості за майнові злочини та хуліганство.

Затриманий нападник
Затриманий нападник

Наразі вирішують питання щодо повідомлення йому про підозру за частиною 2 статті 15 частиною 1 статті 115 – Замах на умисне вбивство. Нападнику загрожує до 15 років за ґратами.