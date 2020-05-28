Мужчина поджег прокуратуру в Каховке: злоумышленника задержали – фото

В здании прокуратуры Каховки на Херсонщине, произошел пожар. Правоохранители выяснили, что к ней причастен 27-летний местный житель.

Сообщение о пожаре поступило в милицию 27 мая в 5:00, отмечает пресс-служба Нацполиции.

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На первом этаже здания полицейские обнаружили разбитое стекло. У окна они нашли стеклянную бутылку с частицами легковоспламеняющейся вещества и другие вещественные доказательства. Среди них – окурки от сигарет, спички, полимерные трубки, через которые заливалась зажигательная смесь и отпечаток обуви.



Вещественные доказательства, обнаруженные правоохранителями на месте происшествия / Фото Нацполиции

Основной версией, которую взялось прорабатывать следствие, было совершение преступления в связи с профессиональной деятельность прокуроров. Полиция опросила сотрудников ведомства и выдвинула 5 версии относительно того, кто мог совершить преступление.

Поиски злоумышленника

К поискам злоумышленника привлекли кинолога вместе со служебной собакой – удалось выяснить его направление движения. После этого полиция пересмотрела записи с камер видеонаблюдения соседних домов.

На них правоохранители заметили мужчину, одетого в красную куртку с электрическим инструментом в руках. Его внешний вид подпадал под одну из версий следствия, поэтому именно ее и решили проверить в первую очередь.

Через несколько часов злоумышленника задержали возле одного из ломбардов. Там он пытался продать инструмент, с помощью которого совершал преступление. К тому же, полиция сравнила следы обуви задержанного с теми, что обнаружили на месте преступления – они совпали.



Следы обуви на месте преступления и следы обуви задержанного / Фото Нацполиции

Злоумышленником оказался 27-летний житель поселка Каховского района. Ранее он уже отбывал наказание за имущественные преступления и причинения телесных повреждений. Недавно его отпустили из-под стражи под залог, и он решил поджечь здание прокуратуры, чтобы отомстить.

Сначала мужчина хотел просверлить отверстие в стекле шуруповертом и залить зажигательную смесь в помещение, пытаясь поджечь. Однако, ему это не удалось, и он решил залить смесь в стеклянные бутылки и бросить в окно.

Правоохранители задержали злоумышленника и открыли против него уголовное производство. Решается вопрос о сообщении ему о подозрении.