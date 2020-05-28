Чоловік підпалив прокуратуру в Каховці: зловмисника затримали – фото

У будівлі прокуратури Каховки, що на Херсонщині, сталася пожежа. Правоохоронці з'ясували, що до неї причетний 27-річний місцевий мешканець.

Повідомлення про пожежу надійшло до правоохоронців 27 травня о 5:00, зазначає пресслужба Нацполіції.

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На першому поверсі будівлі поліцейські виявили розбите скло. Біля вікна вони знайшли скляну пляшку з частками легкозаймистої речовини та інші речові докази. Серед них – недопалки від цигарок, сірники, полімерні трубки, через які заливалась запальна суміш та відбиток від взуття.



Речові докази, виявлені правоохоронцями на місці події/ Фото Нацполіції

Основною версією, яку взялося опрацьовувати слідство, було вчинення злочину у зв'язку із професійною діяльність прокурорів. Поліція опитала співробітників відомства та висунула 5 версії щодо, хто міг вчинити злочин.

Пошуки зловмисника

До пошуків зловмисника залучили кінолога разом зі службовою собакою – вдалося з'ясувати його напрямок руху. Після цього поліція переглянула записи з камер відеоспостереження сусідніх будинків.

На них правоохоронці помітили чоловіка, одітого в червону куртку, з електричним інструментом в руках. Його зовнішній вигляд підпадав під одну з версій слідства, тож саме її і вирішили перевірити насамперед.

Через кілька годин зловмисника затримали біля одного з ломбардів. Там він намагався продати інструмент, за допомогою якого скоював злочин. До того ж, поліція порівняла сліди взуття затриманого з тими, що виявили на місці злочину – вони збіглися.



Сліди взуття на місці злочину та сліди взуття затриманого / Фото Нацполіції

Зловмисником виявився 27-річний мешканець селища Каховського району. Раніше вже відбував покарання за майнові злочини та спричинення тілесних ушкоджень. Нещодавно його відпустили з-під варти під заставу, тож він вирішив підпалити будівлю прокуратури, аби помститися.

Спочатку чоловік хотів просвердлити отвір у склі шуруповертом та залити запальну суміш у приміщення, намагаючись підпалити. Однак, йому це не вдалося, тож він вирішив залити суміш у скляні пляшки та кинути у вікно.

Правоохоронці затримали зловмисника та відкрили проти нього кримінальне провадження. Вирішується питання про повідомлення йому про підозру.