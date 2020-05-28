Чоловік підпалив прокуратуру в Каховці: зловмисника затримали – фото
У будівлі прокуратури Каховки, що на Херсонщині, сталася пожежа. Правоохоронці з'ясували, що до неї причетний 27-річний місцевий мешканець.
Повідомлення про пожежу надійшло до правоохоронців 27 травня о 5:00, зазначає пресслужба Нацполіції.
Читайте також Стрілянина у Києві: зловмисники підпалили власне авто і ледь не згоріли – відео
На першому поверсі будівлі поліцейські виявили розбите скло. Біля вікна вони знайшли скляну пляшку з частками легкозаймистої речовини та інші речові докази. Серед них – недопалки від цигарок, сірники, полімерні трубки, через які заливалась запальна суміш та відбиток від взуття.
Речові докази, виявлені правоохоронцями на місці події/ Фото Нацполіції
Основною версією, яку взялося опрацьовувати слідство, було вчинення злочину у зв'язку із професійною діяльність прокурорів. Поліція опитала співробітників відомства та висунула 5 версії щодо, хто міг вчинити злочин.
Пошуки зловмисника
До пошуків зловмисника залучили кінолога разом зі службовою собакою – вдалося з'ясувати його напрямок руху. Після цього поліція переглянула записи з камер відеоспостереження сусідніх будинків.
На них правоохоронці помітили чоловіка, одітого в червону куртку, з електричним інструментом в руках. Його зовнішній вигляд підпадав під одну з версій слідства, тож саме її і вирішили перевірити насамперед.
Через кілька годин зловмисника затримали біля одного з ломбардів. Там він намагався продати інструмент, за допомогою якого скоював злочин. До того ж, поліція порівняла сліди взуття затриманого з тими, що виявили на місці злочину – вони збіглися.
Сліди взуття на місці злочину та сліди взуття затриманого / Фото Нацполіції
Зловмисником виявився 27-річний мешканець селища Каховського району. Раніше вже відбував покарання за майнові злочини та спричинення тілесних ушкоджень. Нещодавно його відпустили з-під варти під заставу, тож він вирішив підпалити будівлю прокуратури, аби помститися.
Спочатку чоловік хотів просвердлити отвір у склі шуруповертом та залити запальну суміш у приміщення, намагаючись підпалити. Однак, йому це не вдалося, тож він вирішив залити суміш у скляні пляшки та кинути у вікно.
Правоохоронці затримали зловмисника та відкрили проти нього кримінальне провадження. Вирішується питання про повідомлення йому про підозру.
Читайте також
-
Вбивство АТОвців на Житомирщині: Захаренко нещодавно скоїв напад на людину, але справу зам'ялисьогодні , 10:20
-
Торги арештованим майном: як дешево купити не лише собаку, а й квартиру чи літаксьогодні , 07:02
-
Джордж Флойд помер: хто це, чому виникли протести і чому про нього говорять зіркисьогодні , 12:55