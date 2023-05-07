В воскресенье, 7 мая, на официальном телеграм-канале о Киевской кольцевой электричке и обновленных пригородных сообщениях Укрзализныци сообщили печальную новость. Собственно, по неосторожности пострадал мужчина на железной дороге.
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Мужчина выжил
Известно, что вблизи станции "Левобережная" неизвестный, перебегая путь, попал под городскую электричку. В результате этого движение поездов в направлении Почайны задерживается. В то же время на месте происшествия уже работают правоохранители.
Мужчина жив, но следственные действия займут время, извиняемся. Попутно напоминаем, что переходить железную дорогу следует только в предназначенных для этого местах,
– указано в источнике.
Правила поведения на железной дороге
К сожалению, подобные инциденты не являются редкостью, ведь люди довольно часто забывают, что железнодорожные объекты опасны и следует соблюдать определенные правила, чтобы не попрощаться с жизнью или травмироваться. В частности, стоит:
- переходить железнодорожные пути только в установленных и оборудованных для этого местах, убедившись в том, что поблизости нет поезда;
- не подлезать под пассажирские платформы и подвижной состав;
- не прыгать с пассажирской платформы на путях;
- не идти по железнодорожному переезду, когда прозвучал ответный сигнал светофора переездной сигнализации;
- не находится на объектах железнодорожного транспорта в состоянии алкогольного опьянения или под действием других веществ;
- не подниматься на опоры и специальные конструкции контактной сети, воздушных линий и искусственных построек железной дороги.
Кроме того, есть определенные правила, которые кажутся очевидными, однако все равно есть люди, которые их нарушают. Скажем, точно все знают, что ни в коем случае нельзя залезать под вагон локомотива или другого железнодорожного транспортного средства. Но время от времени встречаются сообщения о людях, которые почему-то об этом "забывают".
Также подчеркнем, что стоит заботиться о безопасности детей и с детства рассказывать им об этих правилах. Это может спасти не одну жизнь.