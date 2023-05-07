У неділю, 7 травня, в офіційному телеграм-каналі про Київську кільцеву електричку та оновлені приміські сполучення Укрзалізниці повідомили сумну новину. Власне, через необережність постраждав чоловік на колії.

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Чоловік вижив

Відомо, що поблизу станції "Лівобережна" невідомий, перебігаючи колію, потрапив під міську електричку. Внаслідок цього рух потягів у напрямку Почайни затримується. Водночас на місці події уже працюють правоохоронці.

Чоловік живий, але слідчі дії займуть час, перепрошуємо. Принагідно нагадуємо, що переходити колію варто тільки у призначених для цього місцях,

– зазначено у джерелі.

Правила поведінки на залізниці

На жаль, подібні інциденти не є рідкістю, адже люди досить часто забувають, що залізничні об'єкти є небезпечними та слід дотримуватись певних правил, аби не попрощатися з життям чи травмуватися. Зокрема, варто:

переходити залізничні колії тільки у встановлених і обладнаних для цього місцях, переконавшись у тому, що поблизу немає поїзда;

не підлізати під пасажирські платформи та рухомий склад;

не стрибати з пасажирської платформи на колії;

не йти по залізничному переїзду, коли прозвучав відповідний сигнал світлофора переїзної сигналізації;

не перебувати на об'єктах залізничного транспорту в стані алкогольного сп'яніння чи під дією інших речовин;

не підійматися на опори та спеціальні конструкції контактної мережі, повітряних ліній і штучних споруд залізниці.

Окрім того, є певні правила, які здаються очевидними, однак все одно є люди, які їх порушують. Скажімо, стовідсотково усі знають, що у жодному разі не можна залазити під вагон локомотива чи іншого залізничного транспортного засобу. Водночас час від часу трапляються повідомлення про людей, які чомусь про це "забувають".

Також наголосимо на тому, що варто дбати про безпеку дітей та змалечку розповідати їм про ці правила. Це може врятувати не одне життя.