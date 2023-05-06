Про це в етері національного телемарафону заявив міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко. За його словами, відповідний процес уже розпочався.

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Коли на "Батьківщині-матері" з'явиться тризуб

За словами Олександра Ткаченка, зараз робота з декомунізації столичного монумента на стадії підготовки необхідної документації, щоб зрозуміти, які роботи потрібно провести і як краще це втілити.

Зараз готується проєктна документація, щоб зрозуміти, у який спосіб і як краще його (герб СРСР – 24 Канал) знімати, які роботи треба провести. Власне, початкова стадія процесу зміни радянського герба на тризуб вже розпочалась,

– заявив Ткаченко.

Українці вже висловили своє бачення

Одна з найвищих у світі скульптур "Батьківщина-мати" була встановлена на Лаврентійському пагорбі столиці, а на відкриття, яке відбулося 9 травня 1981 року, приїхав навіть радянський вождь Леонід Брежнєв.

Після розпаду Радянського Союзу питання про демонтаж гербу чи самої скульптури, яка, до слова, встановлена обличчям у напрямку Москви, не стояло. Однак після початку декомунізації, а особливо після початку повномасштабного вторгнення, питання постало гостро, адже радянська символіка досі є на одному з найбільших монументів не тільки Києва, але й України.

У липні 2022 року в Дії пройшло опитування, у якому більшість українців висловилися за те, щоб замінити радянський герб на український.