Український громадський активіст, голова громадської організації "Світанок", співзасновник проєктів "Деколонізація.Україна" Вадим Поздняков отримав відповідь на свій запит від Закарпатської ОВА щодо пам'ятника у селі Лисичиво, що в Хустському районі.
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Жителі села нібито підтримали збереження монумента
Відповідно до повідомлення, радянський монумент прирівняли до вшанування воїнів російсько-української війни.
У поясненні наголошується, що в Лисичиво встановлено пам'ятник зниклим воїнам села в період 1941 – 1945 років, а не "пам'ятник радянському солдату".
Демонтуючи пам'ятник воїнам-односельчанам, ми знецінюємо не тільки їх роль у боротьбі проти фашизму, але і саме їх життя,
– мовиться у повідомленні.
Також у поясненні зазначено, що питання демонтування пам'ятника виносилося на обговорення жителів села Лисичиво.
Відповідь на запит активіста про пам'ятник / Фото "Деколонізація.Україна"
Останні одноголосно вирішили, що ті, хто брав участь у війні 1941 – 1945 років прирівнюються до солдатів, які загинули під час повномасштабного вторгнення Росії, відстоюючи свободу і незалежність нашої Батьківщини.
Документ підписаний сільським головою Михайлом Мушкою.
Раніше на Закарпатті декомунізували радянську зірку
- У селі Велика Копаня у Виноградівському районі місцеві жителі провели декомунізацію пам'ятної стели. На вершині стелили лелека звила собі гніздо.
- Люди не хотіли зруйнували житло птаха, тому декомунізувати радянську зірку, зберігши гніздо лелеки.
- Замість того, щоб демонтувати радянську зірку, комунальники вирішили її максимально акуратно зашпаклювати. Гніздо лелеки залишилося неушкодженим, а стелу прикрасив жовто-синій прапор.