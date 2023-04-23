Український громадський активіст, голова громадської організації "Світанок", співзасновник проєктів "Деколонізація.Україна" Вадим Поздняков отримав відповідь на свій запит від Закарпатської ОВА щодо пам'ятника у селі Лисичиво, що в Хустському районі.

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Жителі села нібито підтримали збереження монумента

Відповідно до повідомлення, радянський монумент прирівняли до вшанування воїнів російсько-української війни.

У поясненні наголошується, що в Лисичиво встановлено пам'ятник зниклим воїнам села в період 1941 – 1945 років, а не "пам'ятник радянському солдату".

Демонтуючи пам'ятник воїнам-односельчанам, ми знецінюємо не тільки їх роль у боротьбі проти фашизму, але і саме їх життя,

– мовиться у повідомленні.

Також у поясненні зазначено, що питання демонтування пам'ятника виносилося на обговорення жителів села Лисичиво.



Відповідь на запит активіста про пам'ятник / Фото "Деколонізація.Україна"

Останні одноголосно вирішили, що ті, хто брав участь у війні 1941 – 1945 років прирівнюються до солдатів, які загинули під час повномасштабного вторгнення Росії, відстоюючи свободу і незалежність нашої Батьківщини.

Документ підписаний сільським головою Михайлом Мушкою.

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