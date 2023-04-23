Украинский общественный активист, председатель общественной организации "Рассвет", соучредитель проектов "Деколонизация.Украина" Вадим Поздняков получил ответ на свой запрос от Закарпатской ОВА относительно памятника в селе Лисичиво, что в Хустском районе.
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Жители села якобы поддержали сохранение монумента
Согласно сообщению, советский монумент приравняли к чествованию воинов русско-украинской войны.
В объяснении отмечается, что в Лисичиво установлен памятник пропавшим воинам села в период 1941 – 1945 годов, а не "памятник советскому солдату".
Демонтируя памятник воинам-односельчанам, мы обесцениваем не только их роль в борьбе против фашизма, но и саму их жизнь,
– говорится в сообщении.
Также в объяснении говорится, что вопрос демонтирования памятника выносился на обсуждение жителей села Лисичиво.
Ответ на запрос активиста о памятнике / Фото "Деколонизация.Украина"
Последние единогласно решили, что участвовавшие в войне 1941 – 1945 годов приравниваются к солдатам, погибшим во время полномасштабного вторжения России, отстаивая свободу и независимость нашей Родины.
Документ подписан сельским председателем Михаилом Мушкой.
Ранее на Закарпатье декоммунизировали советскую звезду
- В селе Великая Копаня в Виноградовском районе местные жители провели декоммунизацию памятной стелы. На вершине стелили аист свила себе гнездо.
- Люди не хотели разрушить жилище птицы, поэтому декоммунизировать советскую звезду, сохранив гнездо аиста.
- Вместо того чтобы демонтировать советскую звезду, коммунальщики решили ее максимально аккуратно зашпаклевать. Гнездо аиста осталось невредимым, а стелу украсило желто-синее знамя.