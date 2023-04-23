Украинский общественный активист, председатель общественной организации "Рассвет", соучредитель проектов "Деколонизация.Украина" Вадим Поздняков получил ответ на свой запрос от Закарпатской ОВА относительно памятника в селе Лисичиво, что в Хустском районе.

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Жители села якобы поддержали сохранение монумента

Согласно сообщению, советский монумент приравняли к чествованию воинов русско-украинской войны.

В объяснении отмечается, что в Лисичиво установлен памятник пропавшим воинам села в период 1941 – 1945 годов, а не "памятник советскому солдату".

Демонтируя памятник воинам-односельчанам, мы обесцениваем не только их роль в борьбе против фашизма, но и саму их жизнь,

– говорится в сообщении.

Также в объяснении говорится, что вопрос демонтирования памятника выносился на обсуждение жителей села Лисичиво.



Ответ на запрос активиста о памятнике / Фото "Деколонизация.Украина"

Последние единогласно решили, что участвовавшие в войне 1941 – 1945 годов приравниваются к солдатам, погибшим во время полномасштабного вторжения России, отстаивая свободу и независимость нашей Родины.

Документ подписан сельским председателем Михаилом Мушкой.

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