За законопроект №7253 "О внесении изменений в ЗУ "Об осуждении и запрещении пропаганды российской имперской политики в Украине и деколонизации топонимии" проголосовали во втором чтении. За него отдали свои голоса 248 депутатов, сообщает 24 Канал.

К теме Военнослужащие снесли советские памятники в селах Львовщины: забавные кадры

Что предусматривает Закон

Как говорится в пояснительной записке к Закону, его проект направлен на деколонизацию топонимики в Украине, а также на упорядочение использования в населенных пунктах нашего государства географических названий и символики страны-террориста.

Он запрещает присваивать географическим объектам в Украине названия, которые превозносят, увековечивают, пропагандируют или символизируют государство-оккупанта или его достопримечательности, памятные, исторические и культурные места, города, даты, события и деятелей.

Следовательно, на улицах Украины больше не будет места никаким улицам Пушкина и Московским площадям. Более того, новым топонимам, которые будут превозносить Россию, которая каждый день пытается убить как можно больше украинцев и стереть наше государство с политической карты мира как таковое.

Важность этого решения

Долгое время имперско-российская и советская системы навязывали Украине свои топонимы, чтобы русифицировать и растворить украинскую идентичность в имперском нарративе. Однако этот Закон будет препятствовать продолжению империалистического влияния на Украину и размыванию границ между нашим народом и страной-агрессором. А также будет способствовать свержению колониального бремени, навязываемого многими десятилетиями, а то и веками.

Как подчеркнул народный депутат от "Голоса" Роман Лозинский, современная война России против Украины обострила вопросы российских имперских и советских символов, веками пытавшихся вытеснить из Украины все украинское.

Пришло время сделать то, что государство должно было сделать еще 30 лет назад, – дать украинским городам названия в честь значимых фигур украинской истории. Мы обязаны отправить на свалку истории сотни улиц в честь пушкинов, суворовых, горьких, гагаринов и комаровых. Если не сейчас, то когда?

– подчеркнул он.

Этот Закон приняли, в частности, с целью:

не допустить повторения таких преступлений в будущем,

устранение угрозы суверенитета, территориальной целостности и национальной безопасности Украины,

очищения и оздоровления отечественного общественного пространства от навязанных коммуно-чужинских идеологем,

обезопасить от влияния советско-российских нарративов на мировоззрение украинцев,

установления исторической справедливости и полного восстановления украинской историко-национальной топонимики, осовременивания ее именами новейших Героев в борьбе с врагом.

Интересно, что согласно проведенному социологической группой "Рейтинг" опросу, идею переименования улиц, названия которых связаны с Россией и россиянами, в честь героев, ныне защищающих Украину, поддерживают 92% украинцев. Как отметили в пояснительной записке, этот опрос был проведен 12–13 марта этого года.