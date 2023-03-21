За законопроєкт №7253 "Про внесення змін до ЗУ "Про засудження та заборону пропаганди російської імперської політики в Україні і деколонізацію топонімії" проголосували у другому читанні. За нього віддали свої голоси 248 депутатів, повідомляє 24 Канал.

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Що передбачає Закон

Як йдеться у пояснювальній записці до Закону, його проєкт спрямований на деколонізацію топоніміки в Україні, а також на впорядкування використання у населених пунктах нашої держави географічних назв та символіки країни-терористки.

Він забороняє присвоювати географічним об'єктам в Україні назви, що звеличують, увіковічують, пропагують або символізують державу-окупанта або її визначні, пам’ятні, історичні та культурні місця, міста, дати, події та діячів.

Відтак, на вулицях України більше не буде місця жодним вулицям Пушкіна та Московським площам. Ба більше, новим топонімам, що звеличуватимуть Росію, яка щодня намагається вбити якомога більше українців і стерти нашу державу з політичної карти світу як таку.

Важливість цього рішення

Тривалий час імперсько-російська та радянська системи нав’язували Україні свої топоніми, щоб русифікувати та розчинити українську ідентичність в імперському наративі. Однак цей Закон стоятиме на заваді продовженню імперіалістичного впливу на Україну та розмиванню кордонів між нашим народом та країною-агресоркою. А також сприятиме скиданню колоніального тягаря, що нав’язувався багатьма десятиліттями, а то і століттями.

Як підкреслив народний депутат від "Голосу" Роман Лозинський, сучасна війна Росії проти України загострила питання російських імперських та радянських символів, які століттями намагалися витіснити з України все українське.

Прийшов час зробити те, що держава мала зробити ще 30 років тому, – дати українським містам назви на честь значущих постатей української історії. Ми зобов’язані відправити на смітник історії сотні вулиць на честь пушкінів, суворових, горьких, гагарінів і комарових. Якщо не зараз, то коли?

– наголосив він.

Цей Закон прийняли, зокрема, з метою:

не допустити повторення таких злочинів у майбутньому,

усунення загрози суверенітету, територіальної цілісності та національній безпеці України,

очищення та оздоровлення вітчизняного суспільного простору від нав’язаних комуно-чужинських ідеологем,

убезпечення від впливу радянсько-російських наративів на світогляд українців,

встановлення історичної справедливості та повного відновлення української історично-національної топоніміки, осучаснення її іменами новітніх Героїв у боротьбі з ворогом.

Цікаво, що згідно з проведеним соціологічною групою "Рейтинг" опитуванням, ідею перейменування вулиць, назви яких пов’язані з Росією та росіянами, на честь героїв, які нині захищають Україну, підтримують 92% українців. Як зазначили у пояснювальній записці, це опитування провели 12–13 березня цього року.