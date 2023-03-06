У Стрілківській громаді на Самбірщині знесли декілька радянських пам'ятників. Зокрема, декомунізацію провели у Борині, Топільниці, Стрілках та в Луках.
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На одному з пам'ятників виявили цікаву деталь
Місцевий житель Василь Курій зауважив, що біля пам'ятника радянському солдату, який перекинули в Стрілках, є цікавий напис.
Його присвятили "погибшим от рук врагов советского народа, в 1946-1949 годах". Тобто меморіальний комплекс споруджували навіть не на честь тих, хто брав участь у Другій світовій війні, а на честь тих, хто протистояв українському руху опору по її завершенню.
Пам'ятник присвятили загиблим під час боротьби з українським опором / Фото Василь Курій
Жителів Львівщини закликають долучитись до декомунізації
Після розголосу цієї ситуації військовослужбовці ЗСУ, які стали ініціаторами знесення радянських пам'яток, записали мотиваційний ролик для жителів Львівщини.
У селах Львівщини знесли радянські пам'ятники / Фото Василь Курій
Забудьте фразу "хлопці повернуться з війни й будуть робити порядки". Давайте ви візьмете себе в руки та поки ми працюємо на фронті, ви добре попрацюйте в тилу,
– сказав військовий.
Він також додав, що Львівщина має показати приклад для всієї України у питаннях декомунізації.
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Декомунізація в Україні: останні новини
- Жителі села Ватутіне на Харківщині вирішили відмовитися від радянської назви населеного пункту. Серед місцевих мешканців тривали активні дискусії щодо нової назви села. Люди пропонували різні варіанти назв: Лісне, Десятка та інші. Зрештою, більшість зійшлася на варіанті Залужне.
- 8 лютого у Києві демонтували пам'ятник радянському льотчику Чкалову, а уже наступного дня – генералу Миколі Ватутіну.
- Також у столиці перейменували низку топонімів. Назв, пов’язаних з Росією та радянським минулим, разом з проспектом Перемоги позбулися 31 вулиця, провулок, проспект та бульвар.