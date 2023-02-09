Тож тепер киянам та гостям міста, які прогулюються по Маріїнському парку, не мулятиме око монумент радянському генералу. Ба більше, не нагадуватиме про радянське минуле й низка топонімів на карті столиці.

До теми Ватутіну приготуватися: у Києві демонтували пам'ятник радянському льотчику Чкалову

Пам'ятнику Ватутіну на місце в українському парку

Демонтували генерала у Києві близько 15:00. Задля цього Департамент міського благоустрою КМДА задіяв 10 фахівців та 2 види великогабаритної техніки. Вони підчепили його краном та за допомогою відбійного молотка від'єднали пам'ятник від п'єдесталу.

У Києві демонтували монумент Ватутіну: відео

Як повідомив заступник голови КМДА Володимир Прокопів, як і пам’ятник льотчику Валерію Чкалову, що демонтували напередодні, його перенесуть до Музею авіації. Цікаво, що за останні роки монумент намагалися зруйнувати або пошкодити близько 10 разів. Також своє бажання позбавитися монументу радянського минулого громадяни висловили й у петиції на сайті Київської міської ради.

Робота нашої міської робочої групи ефективна завдяки небайдужій громадськості, яка активно бере участь у дерусифікації нашого міста та бореться із залишками пам’яток комуністичних часів,

– сказав Прокопів.

Він підкреслив, що можна багато сперечатися щодо вагомості постаті Ватутіна, однак "всі погодяться з тими людьми, котрі ще у 2017 році написали на цьому постаменті слово "кат".

Пам'ятник Ватутіну демонтували 9 лютого / Фото КМДА

На карті Києва більше немає проспекту Перемоги

Також у столиці перейменували низку топонімів. Назв, пов’язаних з Росією та радянським минулим, разом з проспектом Перемоги позбулися 31 вулиця, провулок, проспект та бульвар. Серед них, зокрема:

проспект Перемоги – проспект Берестейський,

площа Перемоги – площа Галицька,

провулок Мічуріна – провулок Болсуновський,

Брест-Литовське шосе – Берестейське шосе,

вулиця Петрівська – вулиця Вознесенський Яр.

Як зазначив мер міста Віталій Кличко, очікує cтолиця і на рішення Мінкульту, яке дозволить прибрати також пам'ятник одному з військових ватажків більшовиків – Щорсу.

Чому Ватутіну не місце на українських вулицях