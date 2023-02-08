Так, у столиці стало на одну згадку про кривавий режим менше. Сам пам'ятник Чкалова відправиться не на брухт, а до музею. Але про це ми розповімо далі.

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Радянських пам'ятників стане менше

Над демонтажем пам'ятника працювали комунальники з Шевченківського району. Щоб прибрати монумент, присвячений Чкалову, працювали п'ятеро людей, автомобіль з краном-маніпулятором, а також вантажівка.

Сам пам'ятник не викинуть на смітник. Він поповнить експозицію Музею авіації України імені Антонова. Відповідне рішення ухвалила Київська міська рада.

Пам'ятник Чкалову у Києві демонтували / Фото КМДА

На демонтаж пам'ятника Чкалову вже відреагував міністр культури Олександр Ткаченко.

На черзі інші пам'ятники російським постатям, яким не місце в публічному просторі України. Демонтаж пам'ятника Ватутіну вже погодили,

– підкреслив він.

Щодо пам'ятника Миколі Ватутіну, то його мають демонтувати 9 лютого. Але це ще не все. Ткаченко зауважив, що в КМДА мають також визначити місце, куди перенесуть пам'ятник Миколі Щорсу. Щойно рішення ухвалять, його втілять у життя.

І поки в столиці демонтують бронзові згадки про радянських військових, наші захисники та захисниці займаються іншим "демонтажем". Вони щоденно мужньо боронять Україну та знищують ворога.

Втрати росіян приголомшують