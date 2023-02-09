Теперь киевлянам и гостям города, которые прогуливаются по Мариинскому парку, не будет мозолить глаз монумент советскому генералу. Более того, не будет напоминать о советском прошлом и ряд топонимов на карте столицы.
К теме Ватутину приготовиться: в Киеве демонтировали памятник советскому летчику Чкалову
Памятнику Ватутину на место в украинском парке
Демонтировали генерала в Киеве около 15:00. Ради этого Департамент городского благоустройства КГГА задействовал 10 специалистов и 2 вида крупногабаритной техники. Они подцепили его краном и с помощью отбойного молотка отсоединили памятник от пьедестала.
В Киеве демонтировали монумент Ватутину: видео
Как сообщил заместитель председателя КГГА Владимир Прокопив, как и памятник летчику Валерию Чкалову, который демонтировали накануне, его перенесут в Музей авиации. Интересно, что в последние годы монумент пытались разрушить или повредить около 10 раз. Также свое желание избавиться от монумента советского прошлого граждане выразили и в петиции на сайте Киевского городского совета.
Работа нашей городской рабочей группы эффективна благодаря неравнодушной общественности, активно участвующей в дерусификации нашего города и борющейся с остатками памятников коммунистических времен,
– сказал Прокопив.
Он подчеркнул, что можно много спорить по поводу весомости фигуры Ватутина, однако "все согласятся с теми людьми, которые еще в 2017 году написали на этом постаменте слово "палач".
Памятник Ватутину демонтировали 9 февраля / Фото КГГА
На карте Киева больше нет проспекта Победы
Также в столице переименовали ряд топонимов. Названий, связанных с Россией и советским прошлым, вместе с проспектом Победы лишились 31 улица, переулок, проспект и бульвар. Среди них, в частности:
- проспект Победы – проспект Берестейский,
- площадь Победы – площадь Галицкая,
- переулок Мичурина – переулок Болсуновский,
- Брест-Литовское шоссе – Берестейское шоссе,
- улица Петровская – улица Вознесенский Яр.
Как отметил мэр города Виталий Кличко, ожидает столица и решения Минкульта, которое позволит убрать также памятник одному из военных предводителей большевиков – Щорсу.
Почему Ватутину не место на украинских улицах
- Николай Ватутин – это советский генерал, уничтожавший украинцев еще с 1920-х годов.
- Он активно участвовал в уничтожении повстанцев Махно, в войне против остатков армии УНР и повстанцев Холодного Яра, судьба которых также сложилась трагически.
- Также этот генерал командовал операцией освобождения Киева, отличившейся большими потерями и массовой мобилизацией украинского населения в ряды Красной армии без подготовки и обмундирования. Украинцев он сознательно без должной подготовки и вооружения бросал на форсирование Днепра.
- В ноябре 2014 года Украинский институт национальной памяти включил генерала в список лиц, причастных к борьбе против независимости Украины, организации Голодоморов и политических репрессий, именами которых названы улицы в Украине.