Село поки що ще має назву на честь радянського генерала Ніколая Ватутіна. Однак жителі зійшлися на тому, що на тлі російської агресії стара назва села є недоречною, повідомляє 24 Канал.

Читайте також У Києві перейменували проспект Перемоги і знесли пам'ятник Ватутіну

Село Ватутіне розташоване у Харківському районі – у відносно тихій частині Харківщини. Тут мешкає близько 1200 людей.

"Стара назва села – ганебна"

За час вторгнення російської армії в Україну тут знайшли прихисток майже 800 переселенців. Як розповів староста Ватутінського старостинського округу Владислав Фадєєв, за час повномасштабної війни жителі серйозно замислилися над тим, що потрібно змінити назву населеного пункту.

У нас гарне село – є школа, дитячий садок, амбулаторія. Все таке більш-менше добротне. Але назва ганебна,

– зазначив Фадєєв.

У селі є барельєф на честь радянського воєначальника. Ще на початку великої війни з нього прибрали зображення Ватутіна. Як зазначив староста Ватутінського старостинського округу, насправді радянський генерал не має жодного стосунку до історії села.

"Люди кажуть, що цей генерал звільняв наше село (під час Другої світової війни – 24 Канал). Однак це не так, тому що наше село з'явилося у 1947 році, коли колектив "Хлібної бази №84" вирішив назвати це поселення селом Ватутіне", – розповів Фадєєв.

На Харківщині пропонують перейменувати село на Залужне: дивіться відео

Чи пов'язана нова назва села з головнокомандувачем ЗСУ

Серед місцевих мешканців тривали активні дискусії щодо нової назви села. Люди пропонували різні варіанти назв: Лісне, Десятка та інші. Зрештою, більшість зійшлася на варіанті Залужне.

"Підійшов до барельєфа Ватутіна – і думаю: якщо міняти, то генерала на генерала", – пожартував староста Ватутінського старостинського округу.

Потенційна назва дійсно одразу викликає асоціації з головнокомандувачем Збройних сил України Валерієм Залужним. Однак це лише гра слів. Насправді назва пояснюється розташуванням села, яке колись заснували на луках – російською "за лугом".



У селі Ватутіне прибрали барельєф радянського генерала / Скриншот з відео 24 Каналу

Як жителі Ватутіного ставляться до перейменування

Думки місцевих щодо перейменування села й досі не є одностайними. Комусь з жителів нова потенційна назва до душі.

Я вважаю, що Залужне – це непогана назва. Хто б що не казав, ще до того, як село назвали Ватутіне, у нас не було доріг, тут був луг,

– сказала мешканка села Вікторія.

Однак є й такі люди, які важко сприймають зміни.

"Шкода, до назви Ватутіне звикли, хоч і кажуть, що це поганий чоловік. Але ми вже звикли. А зараз будуть міняти (назву села – 24 Канал)", – зазначила жителька села Оксана.

Рішення – за Верховною Радою

Втім, мешканці Ватутіного усвідомлюють, що процес перейменування незворотній. Біля села вже демонтували вказівники зі старою назвою. Ба більше, Харківська обласна рада вже погодила перейменування села Ватутіне на Залужне.

Депутати облради звернулися до парламенту з проханням затвердити нову назву населеного пункту. Тепер наступний крок – за Верховною Радою, яка має ухвалити остаточне рішення щодо нової назви.

Волонтерський тил Харківщини

Двозначність можливої нової назви села – Залужне – покращує настрій українським військовим. Адже багато чоловіків з цього населеного пункту пішли на фронт захищати Україну. А їхні дружини тим часом організували у селі міцний тил.

У Ватутіному активно працюють волонтери, які роблять окопні свічки, збирають речі на потреби українських бійців, в'яжуть шкарпетки, а також готують їжу для військових. Як розповіла одна із волонтерок Яна, вона кілька разів самотужки готувала для військових.

Раз повезла, другий, третій. А тоді зрозуміла, що треба підключати село, тому що один в полі не воїн. Люди допомагають продуктами,

– розповіла волонтерка.

Вона наголосила, що допомога українським армійцям є дуже важливою. Чоловік Яни воює на фронті, так само як інші військові, які є чиїмись дітьми, чоловіками, батьками.

"Я хочу, щоб вони зрозуміли, що ми про них пам'ятаємо та піклуємося", – наголосила волонтерка.

Лариса – ще одна жителька Ватутіного – також бере активну участь у допомозі бійцям. Жінка зазначила, що таким чином волонтери роблять свій внесок у перемогу України.

Що ще відбувається на Харківщині: коротко