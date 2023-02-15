Деталі повідомила депутатка Галина Куц. За її словами, "за" перейменування села Ватутіне в Залужне проголосували 74 з 95 депутатів. Тепер звернення облради має розглянути Верховна Рада.

Дивіться також Напередодні "Рамштайну" Залужний поговорив з Верховним головнокомандувачем сил НАТО в Європі

Відповідне рішення депутати підтримали 14 лютого на сесії облради. Водночас 21 депутат не голосував. Обласна рада має направити звернення про перейменування населеного пункту до Верховної Ради, де мають ухвалити остаточне рішення про перейменування.

Довідка. Процес перейменування Ватутіного розпочався влітку 2022 року. Село розташоване за 40 кілометрів від Харкова. У ньому живе майже 2 тисячі людей, є 2 садочки та гімназія. Нову назву запропонували в старостаті села.

Що говорять місцеві жителі про перейменування Ватутіного

Ватутіне з'явилось на мапі ще за радянських часів – першу офіційну назву отримало на честь радянського генерала Ватутіна. З початком повномасштабного вторгнення Росії в Україну у громаді вирішили позбутися імені генерала, який брав участь у встановленні радянської влади в Україні. Літери та барельєф генерала зі стели у центрі Ватутіного демонтували у грудні.

Як розповів староста Владислав Фадєєв, треба позбуватися всього прорадянського, проросійського.

Я навіть не знаю, скільки потрібно жертв, щоб люди усвідомили, що їм потрібні ці зміни,

– додав він.

Нові варіанти пропонували самі жителі села. Для цього їм у січні роздали опитувальники. Проте 60% тих, хто взяв участь в опитуванні, були за те, аби залишити стару назву, каже староста.

Що ще назвали на честь Залужного