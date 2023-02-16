Село пока еще называется на честь советского генерала Николая Ватутина. Однако жители сошлись на том, что на фоне российской агрессии старое название села неуместно, сообщает 24 Канал.

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Село Ватутино расположено в Харьковском районе – относительно тихой части Харьковской области. Здесь проживает около 1200 человек.

"Старое название села – позорно"

За время вторжения российской армии в Украину здесь нашли убежище почти 800 переселенцев. Как рассказал староста Ватутинского старостинского округа Владислав Фадеев, за время полномасштабной войны жители серьезно задумались о том, что нужно изменить название населенного пункта.

У нас хорошее село – есть школа, детский сад, амбулатория. Все такое более-менее добротное. Но название позорное,

– отметил Фадеев.

В селе есть барельеф в честь советского военачальника. Еще в начале большой войны с него убрали изображение Ватутина. Как отметил староста Ватутинского старостинского округа, на самом деле советский генерал не имеет никакого отношения к истории села.

"Люди говорят, что этот генерал освобождал наше село (во время Второй мировой войны – 24 Канал). Однако это не так, потому что наше село появилась в 1947 году, когда коллектив "Хлебной базы №84" решил назвать это поселение селом Ватутино", – рассказал Фадеев.

В Харьковской области предлагают переименовать село в Залужное: смотрите видео

Связано ли новое название села с главнокомандующим ВСУ

Среди местных жителей продолжались активные дискуссии о новом названии села. Люди предлагали разные варианты названий: Лесное, Десятка и другие. В конце концов большинство сошлось на варианте Залужное.

"Подошел к барельефу Ватутину – и думаю: если менять, то генерала на генерала", – пошутил староста Ватутинского старостинского округа.

Потенциальное название действительно сразу вызывает ассоциации с главнокомандующим Вооруженными силами Украины Валерием Залужным. Однако это только игра слов. На самом деле название объясняется расположением села, которое когда-то основали "за лугом".



В селе Ватутино убрали барельеф советского генерала / Скриншот из видео 24 Канала

Как жители Ватутиного относятся к переименованию

Мнения местных относительно переименования села до сих пор не единодушны. Кому-то из жителей новое потенциальное название по душе.

Я считаю, что Залужное – это неплохое название. Кто бы что ни говорил, еще до того, как село назвали Ватутино, у нас не было дорог, здесь был луг,

– сказала жительница села Виктория.

Однако есть и такие люди, которые с трудом воспринимают изменения.

"Жаль, к названию Ватутино привыкли, хоть и говорят, что это плохой мужчина. Но мы уже привыкли. А сейчас будут менять (название села – 24 Канал)", – отметила жительница села Оксана.

Решение – за Верховной Радой

Впрочем, жители Ватутиного отдают себе отчет, что процесс переименования необратим. Возле села уже демонтировали указатели со старым названием. Более того, Харьковский областной совет уже согласовал переименование села Ватутино в Залужное.

Депутаты облсовета обратились в парламент с просьбой утвердить новое название населенного пункта. Теперь следующий шаг – за Верховной Радой, которая должна принять окончательное решение о новом названии.

Волонтерский тыл Харьковской области

Двузначность возможного нового названия села – Залужное – улучшает настроение украинским военным. Ведь многие мужчины из этого населенного пункта ушли на фронт защищать Украину. А их жены в это время организовали в селе крепкий тыл.

В Ватутино активно работают волонтеры, которые производят окопные свечи, собирают вещи на нужды украинских бойцов, вяжут носки, а также готовят еду для военных. Как рассказала одна из волонтерок Яна, она несколько раз самостоятельно готовила для военных.

Раз повезла, второй, третий. А потом поняла, что надо подключать село, потому что один в поле не воин. Люди помогают продуктами,

– рассказала волонтер.

Она подчеркнула, что помощь украинским армейцам очень важна. Муж Яны воюет на фронте, так же как и другие военные, которые являются чьими-то детьми, мужьями, отцами.

"Я хочу, чтобы они поняли, что мы о них помним и заботимся", – подчеркнула волонтер.

Лариса – еще одна жительница Ватутиного – также активно участвует в помощи бойцам. Женщина отметила, что таким образом волонтеры вносят свой вклад в победу Украины.

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