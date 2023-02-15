14 февраля около 20.00 в полицию Харькова поступил вызов о том, что на улице Валентиновской во дворе жилого дома неизвестные запускают фейерверки. Стражи порядка немедленно прибыли на место.
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Хотел удивить любимую
Обследовав придомовую территорию, правоохранители обнаружили мужчину, рядом с которым лежали остатки использованных фейерверков.
Муж признался правоохранителям, что он запускал фейерверки, чтобы поразить девушку. Вероятно, так он хотел поздравить ее с Днем влюбленных.
Местные телеграмм-каналы опубликовали видео, где видны и слышны фейерверки.
В Харькове мужчина запускал фейерверки: смотрите видео
На место происшествия патрульные вызвали следственно-оперативную группу. Следователи установят все обстоятельства происшествия.
Во время военного положения фейерверки запрещены
- Напомним, что во время военного положения в Украине запрещена продажа и использование пиротехнических средств. В первую очередь эти изменения решили ввести из-за того, что многие украинцы убегали от взрывов, слышали их и были напуганы.
- Отметим, что российские воины часто обстреливают Харьков. Последний ракетный обстрел был вечером 11 февраля. Из-за атак врага повреждено одно из предприятий.
- Правонарушителей, которые будут игнорировать ограничения, будут привлекаться как к административной, так и к уголовной ответственности. Также полицейские вместе с другими профильными службами будут проверять соблюдение законодательства по реализации пиротехники на рынках и рознично-торговых сетях.
- В столице правоохранители задержали мужчину, который в новогоднюю ночь запускал салюты в Подольском районе. Фигуранту грозит ограничение свободы сроком до пяти лет, добавили правоохранители.