14 февраля около 20.00 в полицию Харькова поступил вызов о том, что на улице Валентиновской во дворе жилого дома неизвестные запускают фейерверки. Стражи порядка немедленно прибыли на место.

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Хотел удивить любимую

Обследовав придомовую территорию, правоохранители обнаружили мужчину, рядом с которым лежали остатки использованных фейерверков.

Муж признался правоохранителям, что он запускал фейерверки, чтобы поразить девушку. Вероятно, так он хотел поздравить ее с Днем влюбленных.

Местные телеграмм-каналы опубликовали видео, где видны и слышны фейерверки.

В Харькове мужчина запускал фейерверки: смотрите видео

На место происшествия патрульные вызвали следственно-оперативную группу. Следователи установят все обстоятельства происшествия.

Важно! Правоохранители напоминают, что в Харьковской области строго запрещено использование пиротехнических средств, независимо от класса.

Во время военного положения фейерверки запрещены