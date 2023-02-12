Около 23:15 11 февраля враг нанес очередные ракетные удары по Харькову. В городе снова есть разрушение и 1 раненый гражданский.
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Подробности обстрела Харькова 11 февраля
В результате обстрела оккупантов повреждение получило одно из предприятий – там произошел масштабный пожар. Также было зафиксировано попадание в депо "Новой почты".
К сожалению, в результате удара осколочное ранение получил 35-летний гражданский мужчина. Его госпитализировали в больницу в состоянии средней тяжести.
Накануне городской глава сообщал, что ракетные удары по городу предварительно наносили ракетами С-300.
Также враг интенсивно обстреливал область
За прошедшие сутки россияне обстреливали из артиллерии, минометов и авиации приграничные населенные пункты Чугуевского и Купянского районов. В общей сложности под вражеский огонь попали не менее 15 населенных пунктов.
В частности, в Волчанске в результате массированных обстрелов и ракетного удара разрушены 13 жилых домов, хозяйственные постройки, повреждено здание Нацполиции. К счастью, обошлось без пострадавших.
Разрушение в Харьковской области: фото Олег Синегубов
Пойдут ли россияне в новое наступление на Харьков
- Олег Синегубов сообщил, что российские войска усиливают свое присутствие на линии фронта. Речь идет о Купянском, Двуречанском направлении, а также направлении Кременной. Однако на линии столкновения наши защитники продолжают надежно удерживать свои позиции и наносить потери российским оккупантам.
- Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов в интервью Reuters рассказал, что российские войска в рамках нового наступления могут совершить атаки к северо-востоку от Харькова или к югу от Запорожья.
- Министр обороны Алексей Резников недавно высказался о вероятном наступлении россиян на Харьков. По его словам, сейчас со стороны России ударных группировок нет, однако нельзя исключать, что "через некоторое время они могут появиться".