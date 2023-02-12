Близько 23:15 11 лютого ворог завдав чергових ракетних ударів по Харкову. У місті знову є руйнування та 1 поранений цивільний.

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Подробиці обстрілу Харкова 11 лютого

Внаслідок обстрілу окупантів пошкодження отримало одне з підприємств – там сталася масштабна пожежа. Також було зафіксовано влучання у депо "Нової пошти".

На жаль, внаслідок удару поранення отримав 35-річний цивільний чоловік. Його госпіталізували до лікарні у стані середньої тяжкості.

Також ворог інтенсивно обстрілював область

Впродовж минулої доби росіяни обстрілювали з артилерії, мінометів та авіації прикордонні населені пункти Чугуївського та Куп'янського районів. Загалом під ворожий вогонь потрапили щонайменше 15 населених пунктів.

Зокрема у Вовчанську внаслідок масованих обстрілів та ракетного удару зруйновано 13 житлових будинків, господарчі споруди, пошкоджено будівлю Нацполіції. На щастя, минулося без постраждалих.