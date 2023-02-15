14 лютого близько 20:00 до поліції Харкова надійшов виклик про те, що на вулиці Валентинівській у дворі житлового будинку невідомі запускають феєрверки. Правоохоронці негайно прибули на місце.

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Хотів здивувати кохану

Обстеживши прибудинкову територію, правоохоронці виявили чоловіка, поруч з яким лежали залишки використаних феєрверків.

Чоловік зізнався правоохоронцям, що він запускав феєрверки, аби вразити дівчину. Ймовірно, що так він хотів привітати її з Днем закоханих.

Місцеві телеграм-канали опублікували відео, де видно та чути феєрверки.

У Харкові чоловік запускав феєрверки: дивіться відео

На місце події патрульні викликали слідчо-оперативну групу. Наразі слідчі встановлять всі обставини події.

Важливо! Правоохоронці нагадують, що на Харківщині суворо заборонено використання піротехнічних засобів, незалежно від класу.

Під час воєнного стану феєрверки заборонені