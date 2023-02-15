Рисованный на сессии не выступил. У Татьяны Егоровой-Луценко осталось два заместителя: Валерия Мураева и Татьяна Биловол.

Смотрите также Принудительная паспортизация усилилась: оккупанты на Донбассе манипулируют работой

Кто такой Богдан Рисованный

Он стал заместителем главы Харьковского облсовета 25 ноября 2021 года. Еще до начала полномасштабной войны народный депутат Ирина Фриз опубликовала документы о русское гражданство Богдана Рисованного. В то же время Рисованный сказал, что впервые слышит о своем двойном гражданстве.

После этого глава Харьковского облсовета Татьяна Егорова-Луценко попросила СБУ еще раз проверить гражданство своего заместителя. По ее словам, спецпроверку перед назначением он прошел.

Уже 5 июля Егорова-Луценко инициировала отстранение Богдана Рисованного с должности заместителя председателя Харьковского облсовета. Причиной стало распространение в СМИ копий документов, подтверждающих наличие у Рисованного российского паспорта.

Как это комментирует сам Рисованный

Он отметил, что в последнее время слышит много "инсинуаций и разной грязи" в свой адрес. Бывший депутат добавил, что никуда не сбегал 24 февраля и продолжал работать.

"Я собственноручно написал заявление на отстранение меня от должности до времени проведения проверки и вообще считаю неправильным выносить на рассмотрение вопрос, который выходит за пределы полномочий депутатов областного совета, или чтобы на них лили грязь, если они не проголосуют, или они должны поддержать незаконный вопрос", – сказал Рисованный.

Кроме Рисованного, на сессии облсовета 14 февраля сложили полномочия еще пятеро депутатов:

Александр Ткаченко (Блок Кернеса "Успешный Харьков");

Олег Гуревич (Блок Кернеса "Успешный Харьков");

Карина Кириенко (Блок Кернеса "Успешный Харьков");

Никита Шенцев (ОПЗЖ);

Валерий Власов (ОПЗЖ).

В Харьковском областном совете осталось 110 депутатов из 120.

Интересно, что ранее СМИ заявили, что временно исполняющий обязанности руководителя департамента военно-технической политики, развития вооружения и военной техники Минобороны Александр Лиев также якобы у него есть российский паспорт. Однако эта информация не подтвердилась.