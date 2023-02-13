В то же время в Изюме начался важный процесс перезахоронений людей, погибших во время оккупации. Они были найдены в изюмском могильнике среди леса. Об этом 24 Канала сказала корреспондентка из Харькова Анна Черненко.

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Идентифицировали не всех

Немало остатки изюмчан пришлось идентифицировать по ДНК. Многие разъехались, поэтому пришлось присылать образцы биоматериалов через почту из-за границы. Недавно первые идентифицированные тела начали выдавать на перезахоронение.

"При нас на двух кладбищах похоронили 5 человек. Одна из жертв – человек, погибший на Первомайской, 2 – теперь это улица Памяти. Там в подвале скрывалось 500 человек, почти все они погибли. Лишь несколько человек чудом выжили", – рассказала Черненко.

Кроме того, похоронили попавших под обстрелы людей. Одна семья прощалась с тремя своими родственниками – женщиной и двумя детьми.

Очень тяжело с прощаниями, потому что многие люди по разным причинам не могут приехать в Изюм, они за границей. Крайне эмоциональные прощания, потому что они проходят массово. Бывает так, что за неделю хоронят 10 – 12 человек,

– заметила корреспондентка.

Сколько это продлится – предугадать трудно. В настоящее время не все тела идентифицированы, процедуры продолжаются.

"Похоронили бабушку моей жены, умерла она во время бомбежек на Первомайской, 2. У нее День рождения был 8 марта, а 9 марта она погибла", – поделился родственник погибшей Антон Комаров.

По словам бывшего супруга погибшей Владимира Переверзева, спасатели достали ее из-под руин и снесли в погреб. 31 марта женщину похоронили в лесу.

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Последнее захоронение на этой неделе состоится в пятницу, 17 февраля. Следовательно, будет 22 человека, которые были перезахоронены после процедуры эксгумации.

Этот процесс только начался. Перезахоронение производится за счет местного бюджета,

– отметил заместитель Изюмского городского головы.

Родственников 143 человек еще ищут. Есть люди, которые не знают, где похоронены их близкие. "Мы берем у них биологические материалы. Возможно, их родственники будут подпадать под эти тела", – отмечает старший следователь Следственного управления полиции Харьковщины.

Процесс может быть достаточно длительным. Если не удастся найти родственников, тела будут хоронить позже в соответствии с законными процедурами.

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