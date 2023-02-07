Скорее всего, оккупанты будут пытаться взять Изюм, чтобы отыграться после крупной операции ВСУ. Этот план выглядит наиболее объективным с учетом ситуации. Об этом 24 Канала сказал военный эксперт, полковник запаса ВСУ Сергей Грабский.

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Удастся ли россиянам зайти в Изюм

Военный эксперт подчеркнул, что мы не сторонние наблюдатели, а делаем все, чтобы противник не смог реализовать свой замысел. Однако все будет зависеть от мощи нашей обороны. "Развитие зависит от того, насколько подготовлены и подтянуты резервы Сил обороны Украины на этом направлении", – сказал Грабский.

Не надо недооценивать врага, добавил он, ведь россияне вкладывают в этот удар значительный потенциал, понимая, что следующего может вообще не состояться и они больше не могут вести активные наступательные действия.

При этом наша главная задача – вымотать противника в боях, заставить его остановиться и нанести контрудар, чтобы продолжить освобождать наши территории,

– уверяет Грабский.

Удар действительно может быть мощным, ВСУ к нему готовятся. Подтягиваются резервы и ресурсы, а также происходит укрепление в инженерном плане. "Мы осознаем, насколько важно это направление", – подчеркнул полковник запаса ВСУ.

Сможет ли враг наступать на Славянск и Караматорск без захода в Изюм – спрогнозировать сложно. По словам военного эксперта, если российская армия будет продолжать в таком темпе как в районе Бахмута, то ей может просто не хватить живой силы.

"Они, возможно, и смогут, но насколько у них хватит сил и ресурсов пробиваться через плотную городскую агломерацию, какой является эта местность – сказать очень трудно. Мы видим, каких потерь они понесут сейчас. Их может банально не хватить, даже того полмиллиона", – резюмировал Сергей Грабский.

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