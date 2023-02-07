Найімовірніше, окупанти намагатимуться взяти Ізюм, аби відігратися після великої операції ЗСУ. Цей план виглядає найбільш об'єктивним з огляду на ситуації. Про це 24 Каналу сказав військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Сергій Грабський.

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Чи вдасться росіянам зайти в Ізюм

Військовий експерт наголосив, що ми не є сторонніми спостерігачами, а робимо усе, щоб противник не зміг реалізувати свій задум. Проте усе залежатиме від потужності нашої оборони. "Розвиток поді залеж від того, наскільки підготовлені і підтягнуті резерви Сил оборони України на цьому напрямку", – сказав Грабський.

Не треба недооцінювати ворога, додав він, адже росіяни вкладають у цей удар значний потенціал, розуміючи, що наступного може взагалі не відбутися і вони більше не спроможні будуть вести активні наступальні дії.

У цьому наше головне завдання – вимотати противника у боях, примусити його зупинитися і завдати контрудару, щоб продовжити звільняти наші території,

– запевняє Грабський.

Удар справді може бути потужним, ЗСУ до нього готуються. Підтягуються резерви та ресурси, а також – відбувається укріплення в інженерному плані. "Ми усвідомлюємо, наскільки важливий цей напрям", – наголосив полковник запасу ЗСУ.

Чи зможе ворог наступати на Слов'янськ та Караматорськ без заходу в Ізюм – спрогнозувати складно. За словами військового експерта, якщо російська армія продовжуватиме в такому темпі, як в районі Бахмута, то їй може просто не вистачити живої сили.

"Вони, можливо, й зможуть, але наскільки в них вистачить сил та ресурсів пробиватися через щільну міську агломерацію, якою є ця місцевість – сказати дуже важко. Ми бачимо, яких втрат вони зазнають зараз. Їх може банально не вистачити, навіть того пів мільйона", – резюмував Сергій Грабський.

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