Найімовірніше, окупанти намагатимуться взяти Ізюм, аби відігратися після великої операції ЗСУ. Цей план виглядає найбільш об'єктивним з огляду на ситуації. Про це 24 Каналу сказав військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Сергій Грабський.
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Чи вдасться росіянам зайти в Ізюм
Військовий експерт наголосив, що ми не є сторонніми спостерігачами, а робимо усе, щоб противник не зміг реалізувати свій задум. Проте усе залежатиме від потужності нашої оборони. "Розвиток поді залеж від того, наскільки підготовлені і підтягнуті резерви Сил оборони України на цьому напрямку", – сказав Грабський.
Не треба недооцінювати ворога, додав він, адже росіяни вкладають у цей удар значний потенціал, розуміючи, що наступного може взагалі не відбутися і вони більше не спроможні будуть вести активні наступальні дії.
У цьому наше головне завдання – вимотати противника у боях, примусити його зупинитися і завдати контрудару, щоб продовжити звільняти наші території,
– запевняє Грабський.
Удар справді може бути потужним, ЗСУ до нього готуються. Підтягуються резерви та ресурси, а також – відбувається укріплення в інженерному плані. "Ми усвідомлюємо, наскільки важливий цей напрям", – наголосив полковник запасу ЗСУ.
"Вони, можливо, й зможуть, але наскільки в них вистачить сил та ресурсів пробиватися через щільну міську агломерацію, якою є ця місцевість – сказати дуже важко. Ми бачимо, яких втрат вони зазнають зараз. Їх може банально не вистачити, навіть того пів мільйона", – резюмував Сергій Грабський.
Росіяни готуються до наступу: що відомо
- Керівник ГУР Міноборони Кирило Буданов вважає, що у 2023 році Росія зосередиться на захопленні Луганщини та Донеччини. Втім, не можна виключати активності ворога й на інших напрямках.
- На думку секретаря Ради національної безпеки Олексія Данілова, держава-агресорка може атакувати з Півночі, Сходу та Півдня. Він наголосив: найважчі битви ще попереду.
- Новий масштабний російський наступ очікується у лютому або березні. За словами військового експерта Михайла Самуся, Росія хоче захопити Донбас у найкоротші терміни, бо Владімір Путін має "відзвітуватись" в річницю вторгнення про якісь успіхи.
- Втім, на думку військового аналітика Олексія Гетьмана, великий наступ, довкола якого точиться чимало обговорень останніми тижнями, вже почалося. Проте сьогодні він має інший вигляд – росіяни "промацують" нашу оборону.
- Як зауважують аналітики ISW, самі загарбники мало вірять в успіх потужного наступу. Навіть провоєнні росіяни вважають, що для цього в них недостатньо часу, живої сили й техніки.