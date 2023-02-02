Про це 24 Каналу розповів військовий експерт, заступник директора Центру досліджень армії, конверсії та роззброєння Михайло Самусь. За його словами, Путіну не було чого сказати торік в його щорічному зверненні до ради федерації, тому він планує зробити це на річницю вторгнення.

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Наступу з Білорусі поки не буде

Михайло Самусь переконаний, що прямої загрози з Білорусі не буде протягом двох – трьох тижнів. Він також зазначив, що Росія зараз немає потрібних ресурсів, щоб проводити подібні до 24 лютого операції.

На думку військового експерта, нинішнім завданням Путіна – є захоплення Донбасу в найкоротші терміни, а нагнітання стосовно наступу з Білорусі є інформаційними атаками, щоб позбавити українців впевненості.

Чого хоче Росія насправді – це дійсно захопити Донбас в найкоротші терміни, тому що Путін далі не має часу, він не може чекати. В тому числі він не може чекати до 24 лютого, тому що йому потрібно виступати перед федеральними зборами, – сказав Самусь.

Оскільки Путін пропустив своє щорічне звернення перед парламентом наприкінці 2022 року, йому необхідно казати про якусь перемогу зараз. Саме тому Росія фокусуватиме всю свою увагу на Донбас, щоб захопити повністю Донецьку та Луганську області.

Що відбувається в Бахмуті

За словами Михайла Самуся, Росія концентрує величезні сили в районі Бахмута намагаючись зламати українську оборону. Також вони намагались формувати сили на Вугледарському та Лиманському напрямках, щоб оточити ЗСУ.

У них постійно йдуть повтори одних і тих же підходів. То "стрибок мангуста", то захопити Донбас, потім у них взагалі ідіотські ідеї, як, наприклад, знищити енергетичну інфраструктуру та переламати таким чином Україну та Захід і потім знову спробувати захопити ініціативу,

– сказав Самусь.

На думку заступника директора Центру досліджень армії, конверсії та роззброєння, Росія все ж хоче захопити Донбас, але при цьому проводить інформаційну операцію, що, начебто, вона буде наступати звідусіль.

Військовий експерт спрогнозував дії Росії в найближчі тижні: дивіться відео

Михайло Самусь впевнений, що Росія зараз нездатна проводити стратегічну наступальну операцію, але за кілька місяців вони можуть підготуватись.

На що може піти Росія

Військовий експерт також припустив, що Росія може спробувати висадити десант на захід України, але такі дії, за його словами, були б самогубством для відтягування українських військ зі сходу.

Щодо збільшення чисельності військ ворога до 500 тисяч осіб, Самусь запевнив, що зараз не ті часи, коли перевагу на полі бою вирішує кількість військових. Зараз українська армія максимально ефективно використовує розвідку, ефективно здійснює управління та координацію, а також використовує високоточні засоби ураження.

Саме це, на думку військового експерта, вирішує характер бойових дій та його результати. Він виразив сумніви, що на Бахмутському, Вугледарському та Лиманському напрямках відбувається саме операція.

"Ну можливо це проходить в рамках єдиної операції, якою керує Валєрій Гєрасімов і він координує ці тактичні дії, але на окремих ділянках – це все ж таки тактичні дії, які не мають ресурсу та потенціалу для пролому української оборони", – сказав Самусь.

Що хоче зробити Путін