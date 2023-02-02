Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт, заместитель директора Центра исследований армии, конверсии и разоружения Михаил Самусь. По его словам, Путину нечего было сказать в прошлом году в его ежегодном обращении в совет федерации, поэтому он планирует сделать это на годовщину вторжения.

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Наступления из Беларуси пока не будет

Михаил Самусь убежден, что прямой угрозы Беларуси не будет в течение двух – трех недель. Он также отметил, что у России сейчас нет нужных ресурсов, чтобы проводить подобные, как 24 февраля операции.

По мнению военного эксперта, нынешняя задача Путина – захват Донбасса в кратчайшие сроки, а нагнетание относительно наступления из Беларуси является информационными атаками, чтобы лишить украинцев уверенности.

Чего хочет Россия на самом деле – это действительно захватить Донбасс в кратчайшие сроки, потому что у Путина дальше нет времени, он не может ждать. В том числе он не может ждать до 24 февраля, потому что ему нужно выступать перед федеральным собранием, – сказал Самусь.

Поскольку Путин упустил свое ежегодное обращение перед парламентом в конце 2022 года, ему необходимо говорить о какой-то победе сейчас. Именно поэтому Россия будет фокусировать все свое внимание на Донбассе, чтобы полностью захватить Донецкую и Луганскую области.

Что происходит в Бахмуте

По словам Михаила Самуся, Россия концентрирует огромные силы в районе Бахмута, пытаясь сломать украинскую оборону. Также они пытались формировать силы на Угледарском и Лиманском направлениях, чтобы оцепить ВСУ.

У них постоянно идут повторы одних и тех же подходов. То "скачок мангуста", то захватить Донбасс, потом у них вообще идиотские идеи, как, например, уничтожить энергетическую инфраструктуру и переломить таким образом Украину и Запад и затем снова попытаться захватить инициативу.

– сказал Самусь.

По мнению заместителя директора Центра исследований армии, конверсии и разоружения, Россия все же хочет захватить Донбасс, но при этом проводит информационную операцию, которая, казалось бы, будет наступать отовсюду.

Военный эксперт спрогнозировал действия России в ближайшие недели: смотрите видео

Михаил Самусь уверен, что Россия сейчас не способна проводить стратегическую наступательную операцию, но через несколько месяцев они могут подготовиться.

На что может пойти Россия

Военный эксперт также предположил, что Россия может попытаться взорвать десант на запад Украины, но такие действия, по его словам, были бы самоубийством для оттягивания украинских войск с востока.

Относительно увеличения численности войск врага до 500 тысяч человек Самусь заверил, что сейчас не те времена, когда преимущество на поле боя решает количество военных. Сейчас украинская армия максимально эффективно использует разведку, эффективно ведет управление и координацию, а также использует высокоточные средства поражения.

Именно это, по мнению военного эксперта, решает характер боевых действий и их результаты. Он выразил сомнения, что в Бахмутском, Угледарском и Лиманском направлениях происходит именно операция.

"Ну возможно, это проходит в рамках единой операции, которой руководит Валерий Герасимов и он координирует эти тактические действия, но на отдельных участках – это все же тактические действия, не имеющие ресурса и потенциала для пролома украинской обороны", – сказал Самусь.

Что хочет сделать Путин