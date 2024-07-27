В ГПСУ рассказали о пересечении границы в стиле Джеймса Бонда. Сообразительного "пловца" пограничники заметили во время патрулирования реки Дунай.

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Пытался добраться до Румынии

Мужчина плыл под водой, но время от времени поднимался на поверхность, чтобы дышать. Используя подводный скутер, он пытался быстрее преодолеть водный маршрут и добраться до Румынии.

Ему это не удалось. Нарушителя задержали пограничники. Позже оказалось, что это уже вторая его попытка незаконно пересечь границу.

Пограничники время от времени задерживают военнообязанных, которые пытаются незаконно пересечь границу с другими государствами, чтобы избежать мобилизации. Один из мужчин, которые пытались незаконно попасть в Румынию, притворился женщиной.

Украинские пограничники рассказали, что "волшебная "Сергиетта" спланировала путешествие за границу". На самом деле это был 44-летний житель Золотоноши, переодетый в женщину.