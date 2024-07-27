У ДПСУ розповіли про перетин кордону у стилі Джеймса Бонда. Кмітливого "плавця" прикордонники помітили під час патрулювання річки Дунай.

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Намагався дістатись до Румунії

Чоловік плив під водою, але час від часу підіймався на поверхню, щоб дихати. Використовуючи підводний скутер, він намагався швидше подолати водний маршрут та дістатися Румунії.

Йому це не вдалося. Порушника затримали прикордонники. Пізніше виявилось, що це вже друга його спроба незаконно перетнути кордон.

Прикордонники час від часу затримують військовозобов'язаних, які намагаються незаконно перетнути кордон з іншими державами, щоб уникнути мобілізації. Один із чоловіків, які намагались незаконно потрапити в Румунію, прикинувся жінкою.

Українські прикордонники розповіли, що "чарівна "Сергієтта" спланувала подорож за кордон". Насправді ж це був 44-річний мешканець Золотоноші, переодягнений у жінку.