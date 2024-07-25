У ДПСУ розповіли, що чоловік, ймовірно, намагався незаконно перетнути кордон. Для цього він обрав один із найскладніших маршрутів.

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Медики проведуть експертизу

Вдалося встановити, що це громадянин України 1979 року народження з міста Суми.

Тіло передали медикам для експертизи. Прикордонники також нагадали, що перетин кордону у невстановлених місцях незаконний та небезпечний для життя.

Прикордонники часто також виявляють тіла чоловіків, які намагались незаконно перетнути кордон із Румунією у Тисі. Зокрема, станом на травень 2024 року було відомо про 25 випадків виявлення тіл на річковій ділянці кордону із Румунією.

Глибина річки Тиса на ділянці, якою проходить кордон із сусідніми Румунією та Угорщиною, подекуди сягає 5 метрів глибини та 80 метрів ширини.