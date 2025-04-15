Однако, правоохранителям удалось задержать его. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на полицию Киева.

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Что известно о нападении на военнослужащего

По данным полиции, правоохранителям поступило сообщение от медиков, что на улице Бережанской лежит мужчина с ножевым ранением. После этого на место происшествия сразу же выехала следственно-оперативная группа и оперативники.

Впоследствии удалось выяснить, что у подъезда одного из домов в Оболонском районе между военным и фигурантом дела возник конфликт. Их ссора переросла в драку, во время которой злоумышленник ударил военного ножом в грудь.

Пострадавшего пришлось госпитализировать в больницу с проникающим ножевым ранением грудной клетки.

Стоит отметить, что после совершенного нападавший скрылся и избавился от ножа, которым ранил пострадавшего. Однако на следующий день правоохранители разыскали и задержали нарушителя. Он оказался неоднократно судимым 43-летним киевлянином.



Полиция задержала мужчину, которого подозревают в ранении военного / Фото Национальной полиции

Следователи сообщили ему о подозрении по части 1 статьи 121 Уголовного кодекса Украины – умышленное тяжкое телесное повреждение. Злоумышленнику уже избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Подозреваемому грозит до восьми лет лишения свободы.

К слову, ранее похожий случай произошел на Ивано-Франковщине. Там мужчина ранил ножом двух работников ТЦК во время перевозки в военкомат. Однако полиции удалось задержать нападавшего.