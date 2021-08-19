Распространил соответствующий коллаж пользователь Игорь Тихолаз. Как отметил мужчина в комментариях, нашел фото в сети.

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Отмечается, что мужчину с портретом Зеленского на ноге заметили в Киеве. Доподлинно неизвестно, где именно его увидели и кому принадлежит это тату.

Тату с Зеленским на ноге / Фото из фейсбука Игоря Тихолаза

Тату с Зеленским вызвало в сети бурю эмоций. Люди оставляют много комментариев. Предлагаем посмотреть самые яркие:

"Не понимаю – как могла татуха сползти вниз на пол метра???"

"Да вон какая она 73% – болезнь"

"У меня нет слов... Вот это фанаты!... Надо предложить печати с фейсом зеленого цвета, да – на лоб! Всем почитающим!"

"Ну кто-то же назвал сына Евромайданом, например"

"Ничего вы не понимаете! Представьте, где она окажется, если он сядет на цыпочки".

Не знаем, как сам Зеленский, но эта тату точно останется на второй срок,

– иронизируют в телеграм-канале Perepichka News.

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