Распространил соответствующий коллаж пользователь Игорь Тихолаз. Как отметил мужчина в комментариях, нашел фото в сети.
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Отмечается, что мужчину с портретом Зеленского на ноге заметили в Киеве. Доподлинно неизвестно, где именно его увидели и кому принадлежит это тату.
Тату с Зеленским на ноге / Фото из фейсбука Игоря Тихолаза
Тату с Зеленским вызвало в сети бурю эмоций. Люди оставляют много комментариев. Предлагаем посмотреть самые яркие:
- "Не понимаю – как могла татуха сползти вниз на пол метра???"
- "Да вон какая она 73% – болезнь"
- "У меня нет слов... Вот это фанаты!... Надо предложить печати с фейсом зеленого цвета, да – на лоб! Всем почитающим!"
- "Ну кто-то же назвал сына Евромайданом, например"
- "Ничего вы не понимаете! Представьте, где она окажется, если он сядет на цыпочки".
Не знаем, как сам Зеленский, но эта тату точно останется на второй срок,
– иронизируют в телеграм-канале Perepichka News.
Тату с политиками: похожие случаи
- Один из самых громких – это тату с мэром Харькова Геннадием Кернесом. Несколько ребят сделали себе такие на память, когда политик умер.
- Так один блогер набил портет Кернеса с булавой в руке на фоне контура Харьковщины.
- Остальных парень набил над бровью выражение"Кернес – жил". Он оскандалился в сети, проходил с ним пол года, а потом решил вывести с помощью лазера.
- Скандальное тату имеет украинский артист балета Сергей Полунин. Он неоднократно выражал поддержку и любовь Владимиру Путину. На его груди есть тату с большим портретом Путина. Танцовщик рассказал, что набил его в цыганском таборе.