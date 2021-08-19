Распространил соответствующий коллаж пользователь Игорь Тихолаз. Как отметил мужчина в комментариях, нашел фото в сети.

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Отмечается, что мужчину с портретом Зеленского на ноге заметили в Киеве. Доподлинно неизвестно, где именно его увидели и кому принадлежит это тату.

Тату з Зеленським

Тату с Зеленским на ноге / Фото из фейсбука Игоря Тихолаза

Тату с Зеленским вызвало в сети бурю эмоций. Люди оставляют много комментариев. Предлагаем посмотреть самые яркие:

  • "Не понимаю – как могла татуха сползти вниз на пол метра???"
  • "Да вон какая она 73% – болезнь"
  • "У меня нет слов... Вот это фанаты!... Надо предложить печати с фейсом зеленого цвета, да – на лоб! Всем почитающим!"
  • "Ну кто-то же назвал сына Евромайданом, например"
  • "Ничего вы не понимаете! Представьте, где она окажется, если он сядет на цыпочки".

Не знаем, как сам Зеленский, но эта тату точно останется на второй срок,
– иронизируют в телеграм-канале Perepichka News.

Тату с политиками: похожие случаи

  • Один из самых громких – это тату с мэром Харькова Геннадием Кернесом. Несколько ребят сделали себе такие на память, когда политик умер.
  • Так один блогер набил портет Кернеса с булавой в руке на фоне контура Харьковщины.
  • Остальных парень набил над бровью выражение"Кернес – жил". Он оскандалился в сети, проходил с ним пол года, а потом решил вывести с помощью лазера.
  • Скандальное тату имеет украинский артист балета Сергей Полунин. Он неоднократно выражал поддержку и любовь Владимиру Путину. На его груди есть тату с большим портретом Путина. Танцовщик рассказал, что набил его в цыганском таборе.