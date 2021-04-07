С пассажирского микроавтобуса, который ехал из Ровно в Киев, украли пакет с 1,4 миллионом гривен. Злоумышленника удалось задержать, он признался в содеянном.

Произошло все это 5 апреля на автодороге Киев – Чоп возле села Улашановка. Сейчас подозреваемый уже находится под стражей.

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Подробности об инциденте

Сообщение о краже полицейские Житомирщины получили около 11:00. Неизвестный мужчина дерзко забрал пакет с чьей-то передачей через водительскую дверь.

Сделал он это именно тогда, когда водитель автобуса остановился на маршруте, чтобы отдохнуть. Несмотря на возмущенные возгласы пассажиров, злоумышленнику удалось скрыться на своем автомобиле.

Очевидцы запомнили марку и номер авто, в которое сел мужчина. В то же время местные жители, которые также стали свидетелями инцидента, даже взялись преследовать его.

Все данные оперативно передали патрульным полицейским. Вскоре им удалось остановили беглеца на авто Peugeot Expert. Он хотел срезать путь и заехал на полевую дорогу.

Обратите внимание! Злоумышленником оказался 35-летний житель Ровненской области. Он признался правоохранителям, что уже успел прикопать похищенный пакет в землю у лесополосы.

В изъятом пакете полицейские обнаружили 1,4 миллиона гривен. Правоохранители разыскали их владельца. Выяснилось, что передача направлялась в Киев, там ее должны были забрать.

Что известно о задержанном

По предварительной информации, ранее он работал на том же рейсовом маршруте.

Из-за этого мужчина мог примерно знать, когда с водителем отправляются ценные передачи.

Мужчина убедился, что водитель маршрутки получил нужный ему пакет в Киеве.

Тогда и отправился вслед на своем авто. Воспользовавшись отсутствием водителя, забрал передачу.

Правоохранители открыли уголовного производства по статье о грабеже в особо крупных размерах. Нарушителю грозит лишение свободы от 8 до 13 лет с конфискацией имущества.