З пасажирського мікроавтобуса, який їхав з Рівного у Київ, вкрали пакунок з 1,4 мільйоном гривень. Зловмисника вдалося затримати, він зізнався у скоєному.

Сталося все це 5 квітня на автодорозі Київ – Чоп поблизу села Улашанівка. Наразі підозрюваний вже перебуває під вартою.

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Подробиці про інцидент

Повідомлення про крадіжку поліцейські Житомирщини отримали близько 11:00. Невідомий чоловік зухвало забрав пакунок із чиєюсь передачею через водійські дверцята.

Зробив він це саме тоді, коли водій автобуса зупинився на маршруті, аби перепочити. Попри обурені вигуки пасажирів, зловмиснику вдалося втекти на своєму автомобілі.

Очевидці запам'ятали марку та номер авто, у яке сів чоловік. Водночас місцеві жителі, які також стали свідками інциденту, навіть взялися переслідувати його.

Усі дані оперативно передали патрульним поліцейським. Незабаром їм вдалося зупинили втікача на авто Peugeot Expert. Він хотів зрізати шлях та заїхав на польову дорогу.

Зверніть увагу! Зловмисником виявився 35-річний житель Рівненщини. Він зізнався правоохоронцям, що вже встиг прикопати викрадений пакунок у землю біля лісосмуги.

У вилученому пакунку поліцейські виявили 1,4 мільйона гривень. Правоохоронці розшукали їхнього власника. З'ясувалося, що передача прямувала до Києва, там її мали забрати.

Що відомо про затриманого

За попередньою інформацією, раніше він працював на тому ж рейсовому маршруті.

Через це чоловік міг приблизно знати, коли з водієм відправляються цінні передачі.

Чоловік переконався, що водій маршрутки отримав потрібний йому пакунок у Рівному.

Тоді й відправився услід на своєму авто. Скориставшись відсутністю водія, забрав передачу.

Правоохоронці відкрили кримінального провадження за статтею про грабіж в особливо великих розмірах. Порушнику загрожує позбавлення волі від 8 до 13 років з конфіскацією майна.