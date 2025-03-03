Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Киевскую городскую прокуратуру и полицию Киева.

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В Киеве будут судить мужчину за жестокое обращение с собакой

В полиции сообщили, что будут судить 30-летнего жителя Голосеевского района столицы, который в присутствии малолетнего ребенка издевался над собакой.

Установлено, что мужчина в присутствии 8-летней дочери издевался над собакой породы той-терьер, заставляя есть собственные фекалии, а также бил.

Таким образом мужчина приучал 11-летнее животное к туалету. Ребенок, возмущена действиями отца, сняла все не видео, а ее мать впоследствии предоставила это видео как доказательство правоохранителям,

– сообщили в прокуратуре.

Указывается, что собаку забрали у владельцев и передали волонтерам, которые занимались здоровьем животного. Согласно проведенной экспертизы, в результате жестокого "воспитания" собака получила телесные повреждения подбородка и носа.

Известно, что сейчас обвинительный акт направлен в суд для рассмотрения по существу. В прокуратуре указали, что за жестокое обращение с собакой мужчине грозит до 5 лет лишения свободы.