Киевскими телеграм-каналами распространяется видео с мужчиной, несущим большой крест. Своим видом он напоминает Иисуса.
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Что показано на кадрах
На видео можно увидеть, как мужчина с длинными волосами, усами и бородой несет на правом плече большой крест. Путешественник в белой одежде двигается по трассе в тот момент, когда на дорогу выезжает автомобиль.
Водитель (или пассажир) снимает его на камеру смартфона и удивляется. Очевидец сравнивает этого человека с Иисусом.
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Что известно об этом человеке
На самом деле это 33-летний американец из Вирджинии. Джими решил отправиться в пешее путешествие в образе Иисуса Христа. Его раньше видели в других регионах Украины.
Джими взял с собой не только крест, а необходимые для путешествия вещи: коврик, туристическую палатку и т.д. Он двигается пешком вдоль трасс из Варшавы в Киев и отказывается от каких-либо предложений водителей его подвезти. Мужчина объясняет это тем, что Иисус не ездил на автомобилях.
Сам Джими является верующим. Он ранее объяснял очевидцам, что отправился в это долгое путешествие, чтобы просто подарить любовь и надежду, а также почтить Бога. А еще путешественник таким образом хочет сделать себя лучшим человеком.
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- Напомним, что в 2023 году Украина будет праздновать Рождество по новому календарю. На него перешли Православная церковь Украины и Украинская греко-католическая церковь.
- Раньше по старому церковному стилю Рождество у нас праздновали 7 января. Теперь в Украине это будет делать 25 декабря, как и в большинстве стран мира.
- Дата празднования Дня Святого Николая через переход на новый юлианский календарь тоже сместилась. Теперь православные верующие будут отмечать этот религиозный праздник вместе с католиками 6 декабря.