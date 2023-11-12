Киевскими телеграм-каналами распространяется видео с мужчиной, несущим большой крест. Своим видом он напоминает Иисуса.

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Что показано на кадрах

На видео можно увидеть, как мужчина с длинными волосами, усами и бородой несет на правом плече большой крест. Путешественник в белой одежде двигается по трассе в тот момент, когда на дорогу выезжает автомобиль.

Водитель (или пассажир) снимает его на камеру смартфона и удивляется. Очевидец сравнивает этого человека с Иисусом.

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Что известно об этом человеке

На самом деле это 33-летний американец из Вирджинии. Джими решил отправиться в пешее путешествие в образе Иисуса Христа. Его раньше видели в других регионах Украины.

Джими взял с собой не только крест, а необходимые для путешествия вещи: коврик, туристическую палатку и т.д. Он двигается пешком вдоль трасс из Варшавы в Киев и отказывается от каких-либо предложений водителей его подвезти. Мужчина объясняет это тем, что Иисус не ездил на автомобилях.

Сам Джими является верующим. Он ранее объяснял очевидцам, что отправился в это долгое путешествие, чтобы просто подарить любовь и надежду, а также почтить Бога. А еще путешественник таким образом хочет сделать себя лучшим человеком.

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