Мужчина пешком хочет преодолеть расстояние от Варшавы до Киева. Путешествие мужчины исключительно пешее – он отказывается от предложений подвести его.
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Путешественник с крестом
Украинцы активно публикуют в соцсетях необычного путника, который двигается по обе стороны трассы в направлении украинской столицы. Он имеет длинную бороду одетую в просторную белую одежду, напоминающую наряд Иисуса Христа. За спиной мужчина несет огромный крест, на котором закреплена туристическая палатка и коврик.
Это американец Джимми из штата Вирджиния, который пешком идет из Варшавы в Киев. Путешествие 33-летнего мужчины длится уже больше месяца. Сам мужчина рассказывает, что цель просто подарить любовь и надежду.
Я действительно ничего не пытаюсь доказать. Я хотел бы сделать себя лучшим человеком. И я думаю, что это лучший способ сделать это и также воздать честь Богу. Я думаю, что это лучшая причина,
– рассказывает американец.
Он отказывается от каких-либо предложений подвести его в столицу – говорит, что Иисус не ездил на автомобиле.
Джимми в образе Иисуса шагает в Киев: смотрите видео
В Украине хотят запретить УПЦ МП
- Верховная Рада собрала необходимое количество голосов за рассмотрение законопроекта о запрет деятельности УПЦ МП в Украине. Инициаторша заявляла, что это уже "давно уже не вопрос религии, а вопрос национальной безопасности для Украины".
- Ранее СБУ предложила парламенту расширить список статей, за нарушение которых суд может прекратить деятельность религиозной организации. Там заявили, что УПЦ МП это прямое подразделение РПЦ, именно поэтому нужно оградить украинскую религиозную среду от Москвы.
- С начала полномасштабного вторжения СБУ удалось разоблачить 60 служителей УПЦ МП, работавшие на Россию, торговали оружием и детской порнографией. Двух агентов Кремля удалось задержать, а затем обменять на украинских защитников.